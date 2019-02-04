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8 человек погибли в результате удара коалиции по сирийскому Дейр-эз-Зору

Политика

Это уже четвёртый авиаудар международных сил по сирийской провинции Дейр-эз-Зор с начала 2019 года

Дамаск, 4 февраля 2019, 12:07 — REGNUM  Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла воздушный удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Точечной атаке сил коалиции подвергся населённый пункт аль-Баргуз. В результате авианалета погибли не менее восьми местных жителей, среди них пять детей и три женщины, сообщает сирийское информационное агентство САНА. По информации новостного агентства, целью авиаудара было уничтожение инфраструктурных объектов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе. Однако удар авиации международной коалиции, возглавляемой США, пришёлся на жилые районы сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате данной атаки был нанесён серьезный ущерб имуществу местных жителей. Международная коалиция против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за первый месяц 2019 года уже нанесла четыре авиаудара по провинции Дейр-эз-Зор с целью уничтожения объектов боевиков, что привело к гибели десятков мирных жителей и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.

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Зарубежная хроника
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