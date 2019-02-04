Плоды иллюзий горьки: почему Украина жалуется на обман Запада

Москва, , 11:29 — REGNUM Бывший украинский министр Евгений Червоненко говорит разумные вещи, но никакой Америки не открывает. И в части, касающейся США, и в части, касающейся Европы, подход Запада к Украине был с самого начала очевиден: как можно дольше использовать её в качестве, с одной стороны, инструмента антироссийской политики, а с другой — источника дешёвых ресурсов, в том числе человеческих, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

«Другое дело, что украинский политический класс за редкими исключениями сам создавал видимость некой особой заинтересованности Запада в приобщении к себе Украины. Точно так же и Евгений Червоненко, активный участник украинского майдана ещё образца 2004 года, вовсю продвигал идею «евроинтеграции», забывая сказать, что для того, чтобы быть интегрированным, надо, чтобы и тебя захотели интегрировать. Надо вообще просто кем-то и чем-то быть в положительном смысле. Одним словом, что имеем — не храним, а потерявши — плачем», — отметил эксперт.

Теперь остатки Украины, а единого будущего для этого политического образования в том виде, в котором оно вышло из СССР в 1991 году, я не вижу, будут расходиться в разных направлениях — на Восток и на Запад, причем в разных статусах и с разными последствиями.

«Единственное, что могло бы изменить самый неблагоприятный сценарий будущего Украины, — это победа на предстоящих президентских выборах кандидата от оппозиционных сил, выступающих за восстановление отношений с Россией. Но этого, к сожалению, не произойдёт. Так что украинцам предстоит в полной мере пожать горькие плоды навязанных им и принятых большинством населения политических иллюзий, экономического иждивенчества и злобного шовинизма», — высказал свое мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад обманул Украину, и теперь страна осталась одна со своими проблемами. Такое заявление в интервью телеканалу «112 Украина» сделал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

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