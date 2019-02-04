Король Испании нанес официальный визит в Ирак

Багдад, , 13:39 — REGNUM Король Испании Фелипе VI нанес официальный визит в Багдад, где провел встречу с президентом Ирака Бархамом Салехом. Встреча прошла в президентском дворце в столице Ирака, сообщает иракское новостное информационное агентство Аль-Муватин. В ходе беседы стороны обсудили важность восстановления иракской инфраструктуры и необходимость продолжения борьбы с международным терроризмом. Иракский лидер поблагодарил испанского коллегу за вклад в восстановление инфраструктуры на территории Ирака и призвал активизировать двусторонние отношения в различных областях. В свою очередь, испанский монарх дал высокую оценку мужеству иракского народа в борьбе с терроризмом и пообещал выделить дополнительные финансовые средства на восстановление разрушенных областей Ирака. В ходе своего визита в Ирак, состоявшегося впервые за четыре десятилетия, король Испании Фелипе VI также встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абдулмехди.