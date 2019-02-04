В финал конкурса «Лидеры России» из Поволжья прошли 34 человека

Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Приволжском федеральном округе подвели итоги полуфинала конкурса «Лидеры России». Из 348 претендентов в финал прошли 34 конкурсанта из 12 регионов, больше всего — из Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в аппарате полпредства Чувашии.

Всего за выход в финал в Поволжье боролись почти 350 участников. Полуфиналисты два дня выполняли различные задания, при этом впервые, кроме успешного прохождения всех тестов, конкурсанты должны были реализовать собственный социальный проект, направлен на решение общественной проблемы.

Руководитель конкурса, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что по итогам испытаний в Поволжье в финал прошли 34 конкурсанта из 12 регионов. В том числе семеро победителей — из Нижегородской области, по шесть человек — из Башкирии и Самарской области, четверо представляют Татарию, трое — Саратовскую область, двое — Пермский край. Из Марий Эл, Мордовии, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашии в финал прошли по одному участнику.

Всего в этом году в Приволжском федеральном округе заявки на участие подали 42 тыс. человек, что на 10 тыс. больше, чем в 2018-м. По количеству полуфиналистов округ занимает второе место в России, уступая ЦФО.

Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Финалисты получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в России, а победители конкурса — возможность работать с персональным наставником из числа лучших управленцев страны.