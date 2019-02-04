Задержанному в Китае за шпионаж австралийскому писателю не пустили адвоката

Пекин, , 11:22 — REGNUM Двое адвокатов не допущены в Пекине к австралийцу, подозреваемому в шпионаже по причине того, что задержанный не согласен с выбором адвокатов, которых наняла его жена, сообщает 4 февраля гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Пятидесятитрехлетний писатель Ян Хэнцзюнь, рожденный в Китае, был задержан в южном китайском городе Гуанчжоу провинции Гуандун во время ожидания пересадки на рейс до Шанхая в январе 2018 года, откуда собирался улететь в Нью-Йорк.

Ян был доставлен в Пекин, где он удерживается в связи с подозрением в подрыве государственной безопасности Китая. Один адвокатов Мо Шаопин заявил, что бюро безопасности проинформировало его, что Яна не устраивает выбора адвокатов, сделанный членами его семьи.

При этом, китайские власти отказали ему убедиться в этом, лично пообщавшись с Яном. Другой юрист Шан Баоцзюнь заявил в интервью изданию Reuters, что о «больше всего обеспокоен выяснением того, насколько это реальная воля Яна Хэнцзюня». При этом, они надеются получить больше информации после того, как власти Поднебесной допустят к задержанному сотрудников австралийского консульства.

Отметим, что согласно китайскому законодательству, власти имеют полномочия допрашивать подозреваемых в течение шести месяцев и, если того требует дело, доступ адвоката к задержанному в этот период может и не предоставляться.