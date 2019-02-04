Путин «раздражает, многие мечтают поставить РФ на колени» – мнение

Чебоксары, , 11:10 — REGNUM Россия «уверенно встаёт на ноги», и это «многих раздражает». Недруги страны «хотели бы, чтобы Россия была зависимая, а многие мечтают поставить нас на колени», при этом пытаясь «желаемое преподнести как действительность». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы от Чувашии Николай Малов («Единая Россия»), комментируя заявление главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерении расколоть Россию изнутри.

Парламентарий напомнил, что страна сегодня сталкивается «с разными вызовами». И у недругов России, которая «не так быстро, но уверенно встаёт на ноги», «есть большое желание раскачать нашу страну изнутри, столкнув республики с республиками».

"Многие желаемое хотят преподнести за действительность. Но у меня нет сомнений в том, что ни у кого ничего не получится. У нас славная история, которая доказывает и показывает, что это невозможно, если будет единство, взаимопонимание и, конечно, уважение к нашей истории, к нашим ветеранам…

У нас своя независимая политика, наш президент РФ Владимир Владимирович Путин имеет своё мнение. Сегодня очень большая поддержка президента у народа. Конечно, это всё раздражает, и очень многие хотели бы, чтобы Россия была зависимая, а многие мечтают поставить нас на колени. Вероятно, разные варианты разрабатываются и с разных сторон пытаются расколоть страну, но ни у кого ничего не получится», — подчеркнул Николай Малов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России через поддержку сепаратизма в регионах, прежде всего — в национальных республиках. По ее словам, надо «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани.