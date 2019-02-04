Индонезия призывает немецких бизнесменов к сотрудничеству

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:07 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии во Франкфурте (Германия) активно призывает немецких бизнесменов к сотрудничеству с целью улучшения экономических отношений между двумя странами, сообщает Antaranews.

В своем выступлении генеральный консул Индонезии Тоферри Приманда Соетикно прибыл в город Нюрнберг на бизнес форум, организованный консульством, где рассказал о последних экономических событиях в Индонезии, особенно связанных с налоговыми льготами для иностранных инвесторов.

Консул призвал представителей деловых кругов рассмотреть возможности ведения бизнеса в Индонезии, несмотря на проблемы в немецкой экономике, связанные с торговой войной между США и КНР и европейским вопросом по выходу Великобритании из ЕС.

Сообщается, что на бизнес-форуме присутствовали импортеры продуктов питания, предприниматели, компании, работающие в области солнечной энергии и цифровых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве исследований, технологий и высшего образования Индонезии выразили намерение изучать возможности развития сотрудничества с федеральным министерством образования и исследований Германии.

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