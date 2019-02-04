В Китае объявили дату выборов избирательной комиссии Макао

Макао, Китай, , 11:02 — REGNUM Выборы членов избирательной комиссии главы исполнительной власти Специального административного района Макао запланированы на 16 июня, сообщает газета China Daily.

Согласно Основному закону Макао, глава исполнительной власти избирается сроком на пять лет широкой и представительной комиссией, а затем назначается центральным правительством.

Избирательная комиссия состоит из 400 членов по четырем секторам, включая промышленный, экономический и финансовый сектор, культурный, образовательный и спортивный сектор и сектор труда, социальных служб и религии.

В комиссию также входят члены Законодательного собрания Макао, депутаты Всекитайского конгресса народных представителей от Макао и члены Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая наряду с членами местных правительств и организаций.

Напомним, что в декабре 2018 года в Мако прошел парад в честь 16-й годовщины присоединения района к Китаю. Ранее, с 1557 года Макао (Аомынь) был колонией Португалии.

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