Идальго, США, , 11:00 — REGNUM Сотрудники пограничного патруля в Техасе обнаружили 18-метровый туннель, построенный вблизи реки Рио-Гранде и ведущий в Мексику, сообщает The Hill.

Власти обнаружили туннель, строительство которого все еще продолжалось, в техасском городе Идальго.

«Сапоги на земле не увидели бы его, — говорит Ортал Брэнд, руководитель центра округа Идальго по улучшению водоснабжения. — Вертолеты бы его не нашли. Беспилотники, сенсоры, никогда бы его не нашли. Его можно было увидеть только с реки. Мои люди посмотрели на утес и нашли его. Все было покрыто бамбуком и щеткой. Она выглядела сухой, что их насторожило. Вы видели такие туннели в новостях из Аризоны и Нью-Мексико, но я никогда не видел их в долине, но впервые я увидел такое буквально на нашем заднем дворе».

Брэнд рассказал, что избавиться от туннеля будет нелегко. Туннель, как сообщается, скрыт у основания 30-футовой набережной и его очень трудно увидеть.

«Мне сложно поставить оборудование на край девятиметровой песчаной скалы, протянуть руку и попытаться что-то разрушить, не подвергая риску мою собственную технику и оператора», — объяснил он.

Пока что он работает с пограничным патрулем и службой рыбы и дикой природы США, чтобы найти способ избавиться от туннеля, так, его команда также планирует заручиться помощью взрывной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой не принесут никакого результата, считает Дональд Трамп. По его словам, это «пустая трата времени».