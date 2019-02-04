Понедельник, 4 Февраля 2019 года
10:46:38 МСК

Сын Каддафи поблагодарил РФ за усилия по его освобождению

Политика

Сын убитого мятежниками в 2011 году ливанского лидера был похищен из Сирии в 2015 году

Триполи, 4 февраля 2019, 10:46 — REGNUM  Находящийся в тюрьме сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибал поблагодарил Россию за прилагаемые усилия по его освобождению, об этом он через уполномоченного представителя заявил в интервью РИА Новости.

«Благодарю ее (Россию) за те усилия, которые она осуществляет для моего освобождения», — сообщил Ганнибал Каддафи.

Сын бывшего ливанского лидера был похищен из Сирии в 2015 году, где он получил политического убежище. В настоящее время он содержится в ливанской тюрьме по обвинению в сокрытии данных об исчезновении в Ливии в 1978 году шиитского духовного и политического лидера имама Мусы ас-Садра.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года другой сын Каддафи Саиф аль-Ислам через представителя передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором объяснил свое видение ситуации в Ливии и перспектив развития страны, а также попросил политической поддержки.

Читайте также: Bloomberg: сын Каддафи попросил Путина о политической поддержке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Ливии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить