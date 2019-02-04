Сын Каддафи поблагодарил РФ за усилия по его освобождению

Триполи, , 10:46 — REGNUM Находящийся в тюрьме сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибал поблагодарил Россию за прилагаемые усилия по его освобождению, об этом он через уполномоченного представителя заявил в интервью РИА Новости.

«Благодарю ее (Россию) за те усилия, которые она осуществляет для моего освобождения», — сообщил Ганнибал Каддафи.

Сын бывшего ливанского лидера был похищен из Сирии в 2015 году, где он получил политического убежище. В настоящее время он содержится в ливанской тюрьме по обвинению в сокрытии данных об исчезновении в Ливии в 1978 году шиитского духовного и политического лидера имама Мусы ас-Садра.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года другой сын Каддафи Саиф аль-Ислам через представителя передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором объяснил свое видение ситуации в Ливии и перспектив развития страны, а также попросил политической поддержки.

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