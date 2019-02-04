Почему США создают новые ядерные боеголовки?

Леонид Нерсисян, , 10:26 — REGNUM

Согласно информации издания NPR, в США стартовало производство новых ядерных боеголовок пониженной мощности W76−2 на предприятии Pantex Plant в Техасе. Этими боеголовками планируется оснастить некоторую часть баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Trident II, которыми вооружены стратегические атомные подлодки класса Ohio. С какой целью создаются эти боеголовки и какое они могут оказать влияние?

Понижение порога применения ядерного оружия?

На сегодняшний день БРПЛ Trident II несут по 14 боеголовок W76 мощностью 100 килотонн в тротиловом эквиваленте или же 8 боеголовок W88 мощностью 475 килотонн. По имеющейся информации, боеголовка W76−2 будет иметь мощность около 5−7 килотонн и будет относиться к разряду тактического ядерного оружия. Уменьшение мощности будет, по-видимому, достигнуто за счёт выключения или удаления второй ступени термоядерной бомбы. Можно предположить и другой вариант — мощность боеголовки может стать вариабельной, в зависимости от решаемой задачи. Это вполне осуществимо, более того, британский вариант боеголовки для БРПЛ Trident II (они используются на подлодках класса Vanguard), очень похожий по характеристикам на W76, имеет три режима мощности — предположительно 0,3, 5−10 и 100 килотонн.

Разработка новой боеголовки была заложена в ядерной стратегии США (Nuclear Posture Review — NPR-2018), где основной мотивацией для этого называлось сдерживание России от применения тактического ядерного оружия в случае конфликта в Европе. При этом одновременно на повестке находится и понижение порога применения ядерного оружия в целом — вплоть до использования высокоточных зарядов минимальной мощности против неядерных стран. Эти тенденции опасны и мало что меняют в балансе сил между США и Россией. Надо отметить, что количество стратегических носителей ограниченно пока ещё существующим договором СНВ-3 (перспективы его продления очень туманны), поэтому размещение на части БРПЛ Trident II тактических, а не стратегических боеголовок (если, конечно, не реализован принцип вариабельной мощности) только снизит ядерный потенциал США. С другой стороны, при обнаружении пусков стратегических носителей никто не будет ждать момента, пока боеголовки долетят до целей, чтобы оценить мощность взрыва. Пуска Trident II будет вполне достаточно, чтобы спровоцировать полномасштабный ответный удар стратегическим ядерным оружием, что станет прямой дорогой к концу существования как США, так и России.

Что же касается тематики понижения порога применения ядерного оружия, то это направление тоже имеет свои угрозы, особенно если такое оружие реально будет использовано против неядерного государства. Подобные дискуссии, а тем более реальная имплементация в доктринальных документах, может повысить соблазны дня неядерных государств обзавестись собственным ядерным оружием, дабы защитить себя от подобных сценариев. Вряд ли США сегодня преследуют цель окончательного разрушения режима ядерного нераспространения, однако такие шаги могут привести именно к этому.