«Палестина находится в умах и сердцах индонезийского народа» — глава МИД

Паданг, Индонезия, , 10:08 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия будет продолжать поддерживать борьбу Палестины за независимость путем международной дипломатии, сообщает Antaranews.

«Палестина находится в умах и сердцах всего индонезийского народа», — отметила Ретно Марсуди на фестивале дипломатии Diplofest в Паданге, Западная Суматра.

По словам министра, «поддержка Палестины — это поддержка справедливости, а также вопрос гуманности и соблюдения норм международного права и резолюций ООН».

Напомним, 22 января 2019 года глава МИД Индонезии приняла участие в открытых дебатах по вопросу Палестины в Совете Безопасности ООН.