Новые кадровые решения: назначен начальник УЖКХ мэрии Оренбурга

Оренбург, , 09:58 — REGNUM В администрации Оренбурга принято новое кадровое решение. На должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации назначен Дмитрий Жуков. К работе он приступил с 4 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, пост стал вакантным после ухода с него Татьяны Малышевой. Она уволена с формулировкой «по собственному желанию» с 28 декабря 2018 года.

Добавим, что Дмитрий Жуков имеет опыт в администрации Оренбурга, несколько лет он занимал должность начальника в юридическом отделе управления, которое с сегодняшнего дня возглавляет. В 2009—2018 годах являлся заместителем руководителя Государственной жилищной инспекции Оренбургской области. Затем занимал руководящую должность в «Лифтсервисе».

Напомним, в декабре 2018 года в Оренбурге назначен новый градоначальник. На посту мэра Евгения Арапова сменил Дмитрий Кулагин, до этого занимавший пост вице-губернатора, руководителя аппарата областного правительства. С отставкой Арапова в мэрии началась текучка кадров.

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