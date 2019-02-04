Свыше 80 кандидатов заявили о желании бороться за пост президента Украины

Киев, , 09:58 — REGNUM Участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, намерены 89 человек. Именно столько желающих подали соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию.

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Это рекордное количество кандидатов. Для сравнения: в предыдущих выборах главы государства в 2014 году принимал участие 21 претендент.

На сегодня ЦИК отклонил 22 кандидатуры, ещё 28 претендентов были одобрены. Окончательный список кандидатов будет обнародован после 8 февраля.

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Добавим, что действующий президент Украины Пётр Порошенко подал документы на регистрацию в качестве самовыдвиженца в последний день приёма документов — 3 февраля. По прогнозам экспертов, основная борьба за высший руководящий пост Украины развернётся между шоуменом Владимиром Земеленским, лидерами партий «Батькивщина» и «Гражданская позиция» Юлией Тимошенко и Анатолием Гриценко. Последние трое уже получили удостоверения кандидатов в президенты Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, выбирать президента граждане Украины будут 31 марта 2019 года. По данным соцопросов, больше всего доверия избиратели готовы оказать Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко.

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