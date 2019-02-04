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Новый мэр Великого Новгорода отчитается перед думой в середине марта

Политика

Это будет первый отчёт нового главы города, который к тому времени проработает на своём посту чуть больше трёх месяцев

Великий Новгород, 4 февраля 2019, 09:58 — REGNUM  Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин выступит с ежегодным отчётом перед думой города 14 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы, дату отчёта градоначальника утвердили депутаты на последнем январском заседании.

Мэр должен отчитаться перед думой по итогам 2018 года — о своей деятельности и работе городской администрации, в том числе по решению вопросов, поставленных депутатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к практике отчётов глав муниципалитетов в Новгородской области приковано особое внимание после 2014 года, когда бывший мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев получил за свой ежегодный отчёт неудовлетворительную оценку от городских депутатов, и повторная «двойка» в 2015 году могла привести к его досрочной отставке.

Напомним, Бусурин сменил Бобрышева на посту мэра Великого Новгорода 3 декабря 2018 года. Таким образом, к его первому отчёту перед городскими депутатами он будет управлять городом всего чуть более трёх месяцев.

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