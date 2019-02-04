Медведев поручил усовершенствовать контрольно-надзорные функции

Москва, , 09:55 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручения, которые направлены на совершенствование контрольно-надзорных функций, сообщается 4 февраля на сайте правительства.

Так Медведев поручил вице-премьеру Константину Чуйченко до 25 февраля представить предложения по порядку правового регулирования, в том числе соотношению законодательного и подзаконного уровней, формирования системы актуализированных обязательных требований, а также по прекращению действия устаревших нормативных правовых актов в данной сфере

Кроме того, премьер-министр поручил разработать «дорожные карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля. Срок выполнения данного поручения — до 25 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев подписал распоряжении об утверждении в России Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019—2024 гг., которая направлена на повышение эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере и на обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы России.

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