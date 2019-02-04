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Студенты из Казахстана приняли участие в военном параде в Индии

Политика

В рамках визита также были организованы встречи с президентом и премьер-министром Индии

Нью-Дели, 4 февраля 2019, 09:31 — REGNUM  Студенты военной кафедры Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) приняли участие в военном параде в Индии, посвященном празднованию Дня республики, сообщили 4 февраля в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Студенты из Казахстана посетили Индию в рамках меморандума о сотрудничестве между КазНУ и Национальным кадетским корпусом Индии. В рамках визита также были организованы встречи с президентом Индии, премьер-министром, министром обороны, и другими высокопоставленными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 года министр обороны Казахстана и Индии Нурлан Ермекбаев и Нирмала Ситараман обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны.

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Политическая жизнь Казахстана
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