Студенты из Казахстана приняли участие в военном параде в Индии

Нью-Дели, , 09:31 — REGNUM Студенты военной кафедры Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) приняли участие в военном параде в Индии, посвященном празднованию Дня республики, сообщили 4 февраля в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Студенты из Казахстана посетили Индию в рамках меморандума о сотрудничестве между КазНУ и Национальным кадетским корпусом Индии. В рамках визита также были организованы встречи с президентом Индии, премьер-министром, министром обороны, и другими высокопоставленными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 года министр обороны Казахстана и Индии Нурлан Ермекбаев и Нирмала Ситараман обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны.

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