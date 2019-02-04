Правительство Японии: Россия нарушает договор РСМД

Токио, , 09:04 — REGNUM Россия якобы продолжает нарушать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 4 февраля генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, договор сыграл «историческую роль в контроле над вооружением», а складывающаяся вокруг него ситуация нежелательна.

«Нет никаких изменений в ситуации, когда продолжаются нарушения договора со стороны России», — цитирует ТАСС Сугу.

Напомним, 2 февраля Госдеп США официально уведомил Москву о приостановке своего участия в ДРСМД. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что оставляют за собой право на «зеркальные действия» в части разработки и развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Президент страны Владимир Путин также объявил о приостановке участия России в договоре.

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