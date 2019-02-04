В США за неделю резко выросло число заявок на пособие по безработице

Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Число американцев, обращающихся за пособием по безработице, достигло самой высокой отметки с сентября 2017 года, сообщает АВС.

По данным министерства труда, еженедельные заявки на помощь безработным выросли на прошлой неделе на 53 000, достигнув отметки в 253 000 — при том, что неделей раньше был показан 49-летний минимум по этому показателю, и подано в общей сложности 200 000 заявок.

Среднемесячный показатель, который является менее волатильным, вырос на 5 000 до 220 250. Число госслужащих, ищущих пособия по безработице, сократилось на 42% до 14 739 человек. Безработица снизилась до 3,9%, работодатели в прошлом месяце активно принимали новых сотрудников и добавили 312 000 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс заявил, что в прошлом месяце было создано 304 000 новых рабочих мест, а в производстве со времени избрания Дональда Трампа было создано почти полмиллиона.