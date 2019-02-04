Стив Бэннон намерен распространить свое «Движение» на Латинскую Америку

Мадрид, , 08:55 — REGNUM Политический стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон возлагает надежды на сотрудничество с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в продвижении национализма и правой идеологии в Латинской Америке. В интервью испанской газете ABC от 3 февраля Бэннон рассказал, что Болсонару входит в его международную политическую группу «Движение» (The Movement).

«Жаир Болсонару и его семья располагают моей полной поддержкой в своих начинаниях в Бразилии. Он предложил запустить «Движение» в Латинской Америке, где мы начинаем видеть восстание против политкорректности и политики левого и культурного марксизма. Это огромный прогресс в латиноамериканской и мировой политике», — сказал он.

По словам Бэннона, именно левая политика и культурный марксизм в сочетании с социалистической экономикой привели к хаосу в Венесуэле, а до этого социалистические правительства привели к краху в Аргентине и Бразилии. Вмешательство США в дела Венесуэлы он трактует как желание Трампа помочь избежать кровопролития и коллапса.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен возобновила интерес к предложению Бэннона о сотрудничестве перед выборами в Европейский парламент. Стив Бэннон предложил свою помощь правым партиям европейских стран.

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