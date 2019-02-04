Кемерово, , 08:48 — REGNUM В Кемеровской области вступил в силу «пивной закон», сообщили ИА REGNUM в Совете народных депутатов Кузбасса.

Так, со 2 февраля на территории региона запрещено продавать слабоалкогольную продукцию в магазинах площадью менее 50 кв. м. в городах и менее 25 кв. м. в сельских территориях, которые расположены на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним. Не будут продавать слабоалкогольную продукцию и в праздничные дни: День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодёжи, День знаний, Всероссийский день трезвости, дни проведения в школах последних звонков и выпускных вечеров.

Председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета Сергей Рубан отметил, что основная цель разработки данного законопроекта — «сокращение того масштаба распространения пивных точек, которое оно обрело за последнее время».

«За последние два года объём таких заведений увеличился в три раза. Направлено было, прежде всего, на то, чтобы в жилых кварталах было спокойнее, было чище, ну и, конечно же, для снижения алкоголизации населения. Под действие данного законопроекта попадало около тысячи розничных торговых объектов. Но под ограничительные меры, которые предусмотрены данным законом, по нашим расчётам, должно попасть в районе 350 объектов», — сказал Рубан.

Он подчеркнул, что данный законопроект долго обсуждался, в том числе и с представителями бизнеса, которых он затрагивает в первую очередь.

«Но, во-первых, законопроектом был предусмотрен 60-дневный срок, в течение которого предприниматели могут перепрофилировать свою торговую точку. Либо её закрыть и открыть новый вид бизнеса, — отметил Сергей Рубан. — Как одна из мер поддержки — мы декларировали и муниципалитеты о том, что когда предприниматели приходят к ним за мерами финансовой поддержки для открытия новых предприятий, то просьбы от таких пострадавших от ограничительной меры будут рассматриваться в приоритетном порядке».

Отметим, что в Кузбассе насчитывается более 1,8 тыс. пунктов продажи пива, из них в Кемерове — более 470, в Новокузнецке — более 250. При этом по состоянию на 1 января 2018 года в Кузбассе проживало 2 695 028 человек, из них в городе — 2 316 916 человек, в сельской местности — 378 112.