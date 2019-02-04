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Через пять лет НАТО примет решение касательно членства Украины — Порошенко

Политика

Украина сможет претендовать на вступление в Евросоюз

Через пять лет НАТО примет решение касательно членства Украины — Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 4 февраля 2019, 08:30 — REGNUM  В течение следующих пяти лет Украина получит план о членстве в НАТО, заявил президент страны Пётр Порошенко 3 февраля, сообщил телеканал 112.ua.

«Мы должны отвечать критериям членства в Европейском союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства», — рассказал он.

Порошенко считает, что за пять лет Украина сможет провести реформы, которые позволят ей соответствовать тем критериям, необходимым для вступления в ЕС и НАТО.

Вступление в Евросоюз ещё сильнее повысит уровень жизни жителей Украины, добавил Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко во время своего выдвижения в президенты заявил о начале процедуры вступления Украины в ЕС в 2023 году. Он также уверен, что к тому времени страна подпишет план действий относительно вступления в НАТО.

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