На Украине указали на очередной обман со стороны Запада

Киев, , 07:43 — REGNUM Запад обманул Украину, и теперь страна осталась одна со своими проблемами. Такое заявление в интервью телеканалу «112 Украина» сделал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

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«Нас обманули», — сказал Червоненко. — Мы не пошли в ЕвразЭС (ЕАЭС — прим. ИА REGNUM ) на восток. И нас не пускают в ЕС и в НАТО».

По словам политика, то, что Украина скоро там будет, — «это же всё болтовня». Также Червоненко заметил, что западные страны будут использовать Украину в качестве «раздражителя для Востока».

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По мнению политика, именно Украина виновата в ухудшении российско-украинских отношений в 2006 году. Сейчас страна находится в упадке — при низких зарплатах растут тарифы, увеличивается внешний долг. А во власти «нет умных советников, есть удобные».

Напомним, после государственного переворота в феврале 2014 года на Украине разразился политический и экономический кризис. При этом сделанная Киевом ставка на Запад не оправдалась. Политики и депутаты на Украине уже не раз заявляли об «обмане» сто стороны Запада. Как сообщало ИА REGNUM, в января 2019 года депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что судьба Украины ни Соединённые Штаты, ни Европейский союз не волнует. По его словам, Запад и ЕС только выжимают из страны «все соки и ресурсы», при этом преследуя исключительно свои экономические интересы. Парламентарий также не верит в то, что США или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь президенту Украины Петру Порошенко или украинскому народу, и готовы ввязаться в войну из-за Украины.

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