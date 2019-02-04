Протесты в Судане: активисты обратились за помощью Великобритании

Хартум, , 07:26 — REGNUM Члены парламента Судана и другие активисты просят правительство Великобритании вмешаться в защиту протестующих Судана. Об этом сообщает The Guardian.

«Великобритания должна быть непреклонной в требованиях прекращения жестокости и освобождения политических заключенных. Мы призываем правительство Великобритании сделать все возможное, чтобы оказать давление на Судан в вопросе уважения прав на собрание, самовыражение и объединение, как предписывают закон Судана и международный закон по правам человека. Мы также просим правительство Великобритании провести расследования убийств невооруженных протестующих», — сообщает воззвание активистов из Судана.

Активисты рассчитывают, что Великобритания поможет обеспечить исполнение прав протестующих. Они надеются, что все вышеперечисленное приведет к продуктивному диалогу между Великобританией и Суданом, целью которого станет изменение действий правительства Судана в отношении протестующих.

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