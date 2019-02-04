В Сальвадоре определен победитель президентских выборов

Сан-Сальвадор, , 07:23 — REGNUM На президентских выборах в Сальвадоре после подсчета большинства бюллетеней лидирует кандидат от «Большого альянса за народное единство» (GANA) Наиб Букеле, передает венесуэльский канал TeleSur 4 февраля.

После обработки 87,4% бюллетеней Букеле набирает 53% голосов, что уже гарантирует его победу. Ближайший конкурент Карлос Кальеха из «Республиканского националистического альянса» (Arena) набирает 31% голосов. Кандидат от правящей партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) Уго Мартинес завоевал 14% голосов избирателей.

Наблюдение за выборами в Сальвадоре осуществляют 1725 представителей различных организаций, в том числе наблюдатели от международных миссий Европейского союза (ЕС), Организации американских государств (ОАГ) и Межамериканского союза избирательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, это шестые выборы после окончания гражданской войны в Сальвадоре в 1992 году. До сих пор на президентских выборах побеждали кандидаты от Arena и FMLN.

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