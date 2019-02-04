Аккра, , 07:10 — REGNUM В США наложили визовые санкции на Гану за отказ правительства страны принимать граждан Ганы, депортированных из США. Об этом сообщает CNN Africa.

«Гана на выполнила свои обязательства по международному закону о приеме и возвращении своих граждан, которые были депортированы из США», — сообщает министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

«США обычно сотрудничает с иностранными правительствами в документировании и приеме граждан США по требованию, как делает большинство стран мира, однако Гана не смогла это сделать», — добавила Нильсен.

Государственный секретарь Майк Помпео проинструктировал консульские отделы в Гане прекратить выдачу некоторых категорий виз. Типы виз, попавшие под санкции, не уточняются.

В 2017 году 307 граждан Ганы должны были быть депортированы из США.