Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В США наложили визовые санкции на Гану

Политика

Гана подверглась санкциям из-за нарушений международного закона

Аккра, 4 февраля 2019, 07:10 — REGNUM  В США наложили визовые санкции на Гану за отказ правительства страны принимать граждан Ганы, депортированных из США. Об этом сообщает CNN Africa.

«Гана на выполнила свои обязательства по международному закону о приеме и возвращении своих граждан, которые были депортированы из США», — сообщает министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

«США обычно сотрудничает с иностранными правительствами в документировании и приеме граждан США по требованию, как делает большинство стран мира, однако Гана не смогла это сделать», — добавила Нильсен.

Государственный секретарь Майк Помпео проинструктировал консульские отделы в Гане прекратить выдачу некоторых категорий виз. Типы виз, попавшие под санкции, не уточняются.

В 2017 году 307 граждан Ганы должны были быть депортированы из США.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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