Кузбассоцы переживают за судьбу щенка, которого губернатор подарил Лыковой

Кемерово, , 06:32 — REGNUM Юрист из Новокузнецка Евгений Ильченко на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал пост о щенке, которого в декабре 2018 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подарил отшельнице Агафье Лыковой. Ильченко не понимает, «зачем было везти в декабрьский мороз щенка на верную смерть?»

Напомним, 11 декабря Сергей Цивилёв и глава Таштагольского района Владимир Макута на вертолёте слетали к Лыковой. Они привезли отшельнице сена, комбикорма для коз, куриц, муку, крупы, овощи, фрукты, батарейки, кухонную утварь. Также глава Кузбасса привёз ей щенка, которого отшельница назвала Цветочком.

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«(…) старушка щенка даже на руки не стала брать, она вообще сочла что «в доме, где иконы ей не место». В интернете я не смог найти информацию, что же стало с тем несчастным ротвейлером, которого назвали «Цветочком», не думаю, что он жив до сих пор, скорее всего пал очередной жертвой человеческой глупости и черствости… «, — написал Евгений Ильченко, отметив, что «это собака, которая и взрослая-то на сибирском морозе жить не сможет, ей необходимо тепло».

Как уже сообщало ИА REGNUM, таёжная отшельница Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живёт на территории Хакасии. Ранее её периодически навещал экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Сообщалось, что их связывает давняя дружба. В декабре 2018 года Агафья Лыкова подала сигнал SOS, сообщив, что у неё заканчиваются припасы. Власти Кузбасса тут же апланировали визит к отшельнице.

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