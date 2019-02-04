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Папа Римский прибыл в ОАЭ с трехдневным визитом

Политика

Поездка папы Франциска завершится грандиозной мессой

Абу-Даби, 4 февраля 2019, 03:50 — REGNUM  Самолет с папой Римским Франциском приземлился в аэропорту Абу-Даби. Глава Римско-католической церкви впервые прибыл на Аравийский полуостров c визитом, сообщает Agence France-Presse.

Борт Alitalia прибыл в ОАЭ 3 февраля около 22 часов по местному времени. Франциск проведет в стране три дня и встретится, в частности, с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По случаю визита папы в столице ОАЭ организована Глобальная конференция по человеческому братству. Визит Франциска завершится грандиозной мессой на стадионе, ожидается участие до 120 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии визита в ОАЭ папа Римский опубликовал видеообращение к арабам. Он заявил, что рад возможности написать «новую страницу в истории отношений между религиями».

Читайте ранее в этом сюжете: «Салям алейкум!» — папа Римский обратился к арабам перед визитом в ОАЭ

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Католицизм
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