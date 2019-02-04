В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о военном вмешательстве

Каракас, , 02:27 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа о возможном применении военной силы в Венесуэле выдают причастность американских властей к внутренней дестабилизации в стране. Об этом написал венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

Своими словами, отмечает Арреаса, Трамп подтвердил, что «стоит во главе государственного переворота» в Венесуэле и контролирует оппозицию. Угрозы применения военной силы против другого государства нарушают Устав ООН, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны. 3 февраля Трамп заявил, что допускает военное вмешательство в дела Венесуэлы со стороны США.

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