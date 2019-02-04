В Совфеде интронизацию Епифания назвали предвыборным шоу Порошенко

Москва, , 01:43 — REGNUM Частью предвыборного шоу президента Украины Петра Порошенко назвала возведение в сан главы новой церкви Украины Епифания член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом сообщает RT.

Церемония интронизации, прошедшая в Киеве при участии Порошенко и его супруги, — это прямое вмешательство в религиозную жизнь обычных украинских граждан и нарушение основных конституционных принципов. Глава Украины пока не осознал катастрофических последствий, отметила сенатор.

Ковитиди назвала Порошенко одним из агентов влияния Госдепартамента США, который вписал «в своё предвыборное шоу американский заказ на раскол православия».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Киеве состоялась интронизация главы раскольнической церкви Украины Епифания. В РПЦ отметили, что это событие на стало значительным для православного мира.

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