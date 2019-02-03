В Китае продолжается бескомпромиссная борьба с коррупцией

Пекин, , 23:59 — REGNUM По итогам партийного расследования, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), исключен из КПК за серьезное нарушение партдисциплины и закона бывший заместитель председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Хэнань Цзинь Суйдун, сообщает 3 февраля Синьхуа.

ЦКПД считает, что Цзинь Суйдун утратил идеалы и убеждения, вступив в сговор с лицами, заинтересованными в обмане и даче ложных показаний, используя служебные полномочия препятствовал проверке, а также несвоевременно предоставлял затребованную о себе информацию.

За деньги и другие материальные ценности Цзинь Суйдун оказывал ряду лиц содействие в продвижении по карьерной лестнице и трудоустройстве. Дело передано в народную прокуратуру для дальнейшего разбирательства, у обвиняемого конфискованы незаконно полученные им деньги и ценности, он также лишен льгот и статуса делегата провинциального партсъезда.