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Савченко подала документы в ЦИК Украины без залога — СМИ

Политика

3 февраля документы в ЦИК Украины для регистрации кандидатом в президенты также подал действующий глава государства Петр Порошенко

Киев, 3 февраля 2019, 23:26 — REGNUM  Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке террористического акта в Киеве с целью свержения «конституционного» строя на Украине, попросила ЦИК страны зарегистрировать её кандидатом в президенты. Об этом «Украинским Новостям» сообщила пресс-служба ЦИК.

«Документы на регистрацию (в ЦИК Украины) принесла ее сестра Вера», — передает вещатель.

Отмечается, что представитель депутата Савченко подала документы в ЦИК без внесения необходимого залога в 2,5 млн гривен.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 февраля документы в ЦИК Украины для регистрации кандидатом в президенты также подал действующий глава государства Петр Порошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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