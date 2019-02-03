Савченко подала документы в ЦИК Украины без залога — СМИ

Киев, , 23:26 — REGNUM Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке террористического акта в Киеве с целью свержения «конституционного» строя на Украине, попросила ЦИК страны зарегистрировать её кандидатом в президенты. Об этом «Украинским Новостям» сообщила пресс-служба ЦИК.

«Документы на регистрацию (в ЦИК Украины) принесла ее сестра Вера», — передает вещатель.

Отмечается, что представитель депутата Савченко подала документы в ЦИК без внесения необходимого залога в 2,5 млн гривен.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 февраля документы в ЦИК Украины для регистрации кандидатом в президенты также подал действующий глава государства Петр Порошенко.

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