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МИД Турции: Дело Хашогги «пытаются замять»

Политика

Журналист Washington Post Джамаль Хашогги был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября 2018 года

Анкара, 3 февраля 2019, 22:42 — REGNUM  Дело о зверском убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле «пытаются замять» некоторые страны Запада. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Как только дело заходит о деньгах и контрактах, страны Запада … начинают придерживаться «двойных стандартов» (в деле Хашогги)», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции добавил, что факт убийства сотрудника СМИ игнорируют в угоду интересам отдельных государств на Западе.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября 2018 года.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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