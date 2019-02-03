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Пушков: Трамп может получить «свою войну»

Политика

3 февраля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News сообщил, что власти США не исключают возможность «вмешательства» вооружённых сил страны в конфликт в Венесуэле

Москва, 3 февраля 2019, 22:20 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, который допускает посылку войск США в Венесуэлу, может получить «свою войну». Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter.

«Трамп обещал не воевать за рубежом, — написал сенатор. — Теперь, допуская посылку войск в Венесуэлу, он может получить свою войну».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News сообщил, что власти США не исключают возможности «вмешательства» вооружённых сил страны в конфликт в Венесуэле.

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Политический кризис в Венесуэле
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