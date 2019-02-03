МИД КНДР призвал к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле

Пхеньян, , 21:34 — REGNUM МИД КНДР считает, что ситуации в Венесуэле должна быть урегулирована мирным путем. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Попытки внешних сил свергнуть законного президента (Венесуэлы)… являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В северокорейском МИДе подчеркнули, что стремящиеся к справедливости и миру народы всегда будут стоять на стороне легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп стремится сделать из Венесуэлы «второй Вьетнам».

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