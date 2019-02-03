«Не хотим жить на помойке» — москвичи провели собрание у префектуры ЦАО

Москва, , 21:50 — REGNUM В Москве 3 февраля состоялось собрание жителей, недовольных строительством баз по сортировке твердых бытовых отходов (ТБО) в столице. В акции, которая прошла на улице Марксисткой, приняло участие до 700 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свое несогласие с политикой по обращению с ТБО присутствующие выражали при помощи плакатов и растяжек: «Требуем настоящей мусорной реформы», «Россия без мусора», «Поморье — не свалка для московского мусора», «Россия не помойка». От плакатов с общеполитическими лозунгами призвали воздержаться.

В начале акции один из организаторов Илья Свиридов напомнил присутствующим хронологию событий. В конце 2018 года в сети Интернет появилась информация о строительстве мусорных кластеров для отправки ТБО в другие регионы. Информацию негативно восприняли жители микрорайонов, рядом с которыми должны появиться эти объекты. Сразу была запущена петиция против строительства. Под документом уже поставили подписи около 9 тысяч человек. Строительство ведут по нескольким адресам: у станции Бойня-город в Нижегородском районе Москвы, в Некрасовке и у станции Павелецкая-Сортировочная. Причем на станции Бойня у метро «Волгоградский проспект» объект строят вблизи жилых домов. Местные жители даже называют площадь территории — около 33 тысяч квадратных метров.

По словам Свиридова, московские власти не дают информации о том, что за объекты строятся по указанным адресам. Более того, правительство Москвы в ответ на запрос, со слов выступающих, сообщило, что не занимается строительством объектов. На месте стройки на Бойне не было даже информационного щита со сведениями, кто является заказчиком, кто подрядчиком и что за объект возводят. В последствии активистам движения «Антикластер» удалось узнать, что ответственной структурой является департамент капитального ремонта Москвы. Свиридов вместе с другими активистами выезжали на место и рассказал присутствующим об увиденном.

«На Бойне ведётся огромная, гигантская просто стройка. Я насчитал более 30 единиц тяжелой строительной техники. Никаких документов нам не дали, прораб вёл себя, откровенно говорю, по-хамски и сказал, что заказчик — правительство Москвы. Приехала полиция по нашему вызову. Мы попросили предпринять меры. В итоге приехала глава управы, сказала: «Все соберёмся во вторник, не волнуйтесь, документы будут. Как вы думаете, в итоге собрались? Нет, не собрались», — отметил организатор акции.

С октября 2018 года и по настоящий момент жителями и муниципальными депутатами округов Некрасовка, Нижегородский, Таганский, Замоскворечье направлено около 90 запросов в адрес правительства Москвы, органов исполнительной власти Москвы, прокуратуры, РЖД, надзорных органов, Мосстройнадзора, ОАТИ. Только 11 января активисты получили первый официальный ответ от государственной структуры по строительству в Некрасовке мусорного кластера.

«Ответ полностью подтвердил наши выводы. На станции Некрасовка будет проводиться упаковка и перегрузка твердых бытовых отходов (ТБО) на железнодорожный состав без предварительной сортировки. Граждане, пусть вас это название «ТБО» не успокаивает, — это мусор. В итоге кластер в Некрасовке — это свалка в Москве. Что касается Бойни, <…> главный вопрос к власти: что там будет строиться? Если это мусор, так и скажите. Мы посмотрим экспертизу, транспортную экспертизу. Говорят, поедет 800 «КамАЗов» в день. Это одна машина в две минуты, вы представляете, что у нас на Таганке тут будет? Это же конец», — обратился к собравшимся Свиридов.

Активист из Даниловского района Фёдор Голиков сообщил, что всего по Москве планируется построить около 20 точек по сбору ТБО. При этом жители, по соседству с которыми собираются организовать сортировку мусора, ещё не подозревают об этом.

«По имеющейся информации с нескольких точек, в том числе с Бойни, будут идти брикеты мусора, которые удобно грузить на составы железнодорожные. По моей информации, около 20 точек в аренде на территории Москвы. Люди, которые живут рядом с этими точками, думают, что там будут строить дом или сад. На самом деле там будет ангарный объект, который сейчас на Бойне, будут свозить со всех дворов туда мусор и на «КамАЗах» развозить на станцию. Решено сделать более 20 точек, где будут брикетировать мусор, грузить его на поезда, и они будут разводить его по другим регионам», — рассказал о возможном развитии ситуации Голиков.

Жительница Татанского района Ольга Петрунина самым страшным считает отсутствие информации о мусороперерабатывающих и складирующих ТБО объектах. Московские власти не рассказывают не только о возможных последствиях их работы для населения, но и о характеристиках, мощностях строящихся свалок.

«Я не хочу жить на помойке, чтобы мой ребенок жил на помойке. Я видела активистов, которые приезжают к нам с Московской области, они уже в истерике. Это вонь, но не столько страшны запахи, сколько выбросы этих полигонов, которые влияют на здоровье людей», — сказала жительница Таганки.

Чтобы не допустить строительства свалок рядом с домом, нужно выражать свое несогласие. Если протест станет массовым, власти Москвы пойдут на встречу жителям, считает муниципальный депутат района Филёвский парк Вадим Коровин. Во время своего выступления перед жителями он рассказал, как проблему полигона ТБО решили в одном из населённых пунктов Тамбовской области.

«Я хоть и в Москве муниципальный депутат, но родом из Тамбовской области. Мне в конце ноября позвонили земляки и сказали: «У нас тут какая-то ерунда происходит. Строится большой полигон, мусоросжигающий, мусороперерабатывающий, который будет обслуживать всю область, половину как минимум». Я сперва не поверил, потом изучил документы и ужаснулся: действительно планируется мусорный полигон с мощностью несколько десятков миллионов тонн в посёлке с населением в 7 тысяч человек. Мы провели митинг на 3 тысячи человек. Знаете, какой результат? Утром следующего дня заместитель губернатора приехал в 10 утра и сказал: «Мы всё закрываем». Власть плохо понимает прилагательные, существительные, но хорошо понимает числительные. Это значит, что на митинг в посёлке вышел каждый дееспособный человек», — отметил Коровин.

Участники схода обсуждали проблемы со свалками не только Москвы, но и других регионов, резко критиковали план по вывозу мусора из Москвы в Архангельскую область. Москвичи полагают, что рациональнее было бы организовать высокотехнологичные полигоны по переработке ТБО. В заключение участники приняли резолюцию, а присутствующие жители Таганского района оставили подписи, чем подтвердили свое участие в собрании. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM организатор мероприятия Илья Свиридов, удалось собрать более полутысячи подписей.

3 февраля 2019 года во многих городах страны прошла всероссийская акция протеста «Россия — не помойка». В Москве изначально планировали провести митинг, однако власти столицы не согласовали мероприятие на Пушкинской площади, предложив перенести его в Сокольники. В итоге организаторы решили поменять формат акции и провели собрание граждан на улице Марксистской у здания префектуры Центрального административного округа Москвы.

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