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Порошенко: Украина должна сохранить курс на вступление в ЕС и НАТО

Политика

«Очень важно»

Порошенко: Украина должна сохранить курс на вступление в ЕС и НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 3 февраля 2019, 20:53 — REGNUM  Украина, которая за минувшие пять лет прошла «огромные испытания», должна продолжить реформы и курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, после подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатом на выборах-2019.

По его словам, украинский народ, приложивший много усилий для начала этого процесса, не должен останавливаться на полпути.

«Очень важно, чтобы … продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны в соответствии с критериями, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО», — сказал глава государства, слова которого обнародовала его пресс-служба.

Напомним, 3 февраля пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на странице в соцсети Facebook сообщил, что действующий глава государства подал документы в ЦИК Украины для регистрации кандидатом в президенты.

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