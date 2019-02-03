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Трамп о возможном выводе войск США из Южной Кореи: «У меня нет планов»

Политика

«Я даже не обсуждал»

Вашингтон, 3 февраля 2019, 20:32 — REGNUM  Власти США из-за возможной сделки с КНДР не планируют выводить войска из Южной Кореи. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«У меня нет планов (по выводу войск США из Южной Кореи), — сказал глава Белого дома. — Я даже не обсуждал их вывод».

При этом Трамп напомнил, что в Южной Корее размещено 40 тыс. американских военных, поэтому содержать их там «очень дорого».

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля спецпредставитель госдепа США Стивен Биган во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что представители США никогда не обсуждали с КНДР вывод американского контингента с территории Южной Кореи.

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США и Южная Корея
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