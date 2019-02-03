Литва, борясь с Газпромом, переходит на СПГ от НОВАТЭК?

Вильнюс, , 20:18 — REGNUM 1 февраля Lietuvos energija, дочернее предприятие государственной компании Lietuvos energij оstiekimas (LET) — подписала с предприятием Total Gas & Power Limited договор о покупке одной партии сжиженного природного газа с поставкой в порт Клайпеды, на регазификационный терминал Indenpendсе.

Кроме того, что это спотовый контракт, никаких других данных Lietuvos energijоs, если не считать традиционной риторики про диверсификацию поставок и продолжение борьбы за независимость от российского Газпрома. В 2018 году Литва 54% природного газа получила из России, остальное получено в виде СПГ через Independencе. Тарифы на электроэнергию для населения Литвы с 1 января 2019 года увеличены на 15,5%, тарифы на газ для разных групп потребителей выросли в пределах от 11,86% до 18,42%.

Total Gas & Power Limited — британское подразделениеTotal, специализирующееся на поставках СПН в эту страну, сделка с компанией, расположенной вне Великобритании осуществлена впервые. Напомним, что Totalпринадлежит 20% акций завода «Ямал-СПГ», который в ноябре 2018 года вышел на проектную мощность производства, но испытывает нехватку транспортных мощностей. В настоящее время СПГ из российской Арктики вывозят только восемь танкеров-газовозов ледового класса Arc7, в ближайшее время будет закончено производство еще семи. В связи с этим в зимнее время 2018/2019 годоd перевалка борт-в-борт ямальского СПГ на газовозы неледовых классов осуществляется в Норвегии. В силу этого нельзя исключать, что Lietuvos energijоs получит именно российский СПГ.