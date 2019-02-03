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Сорос считает жизненно необходимым поддержку гражданского общества Армении

Политика

Американский миллиардер Джордж Сорос в своем посте в Twitter подчеркнул необходимость оказания сильной поддержки армянскому гражданскому обществу

Сорос считает жизненно необходимым поддержку гражданского общества Армении
LSE Library
Джордж Сорос

Ереван, 3 февраля 2019, 19:26 — REGNUM  Известный миллиардер, основатель Фондов открытого общества (Open Society Foundations) Джордж Сорос написал в своем микроблоге в Twitter сообщение, в котором выразил свое видение развития демократии в Армении.

«Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно необходима для демократического настоящего и будущего страны», — написал он.

При этом Сорос оставил ссылку на статью под названием «Как США могут поддержать молодую демократию в Армении» журналиста Татевик Хачатрян, опубликованную 16 января текущего года на сайте Open Society Foundations. В своей статье автор, в частности, озвучивает возможности дальнейшего развития Армении после бархатной революции.

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США в Закавказье
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