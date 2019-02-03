Трамп не исключил возможность «возвращения» военных в Сирию и Афганистан

Вашингтон, 3 февраля 2019, 18:59 — REGNUM США могут быстро вернуть войска в Сирию и Афганистан при необходимости. Об этом сообщил глава Белого дома США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.
«Мы (США) вернёмся (в Сирию и Афганистан), если придётся, — сказал глава государства. — У нас есть очень быстрые самолёты».
Трамп уточнил, что военнослужащие США при помощи грузовых самолётов могут «очень быстро» вернуться в Сирию и Афганистан.
Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что вооруженные силы США в ближайшее время покинут страну.
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