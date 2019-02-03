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Трамп не исключил возможность «возвращения» военных в Сирию и Афганистан

Политика

«Мы (США) вернёмся (в Сирию и Афганистан), если придётся»

Вашингтон, 3 февраля 2019, 18:59 — REGNUM  США могут быстро вернуть войска в Сирию и Афганистан при необходимости. Об этом сообщил глава Белого дома США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Мы (США) вернёмся (в Сирию и Афганистан), если придётся, — сказал глава государства. — У нас есть очень быстрые самолёты».

Трамп уточнил, что военнослужащие США при помощи грузовых самолётов могут «очень быстро» вернуться в Сирию и Афганистан.

Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что вооруженные силы США в ближайшее время покинут страну.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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