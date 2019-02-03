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Подводный аппарат «Посейдон» способен преодолевать противолодочную оборону

Политика

Самостоятельность в преодолении различных защитных систем обеспечивается автономной системой управления беспилотника

Москва, 3 февраля 2019, 18:44 — REGNUM  Источники в оборонно-промышленном комплексе России сообщают, что подводный беспилотник, входящий в состав многоцелевой океанской системы «Посейдон», способен преодолевать любые защитные системы противника. При этом самостоятельно. Речь идет и о противолодочной обороне.

Такие способности ему дает автономная система управления. Следует добавить еще ряд характеристик, среди которых глубина хода, превышающая 1000 метров, и огромная скорость, обеспечиваемая ядерной энергетической установкой, в 200 километров в час. Комплекс этих уникальных характеристик и дает стопроцентное гарантированное выполнение боевой задачи — поражение заданной цели.

По предназначению система «Посейдон» способна решать не только стратегические задачи, но и поражать авианосные группы противника. Кстати, недавно ВМС США заказали еще два авианосца класса «Джеральд Р. Форд».

В состав системы «Посейдон» входит атомная подлодка специального назначения, которая несет на борту подводные беспилотники.

Многоцелевая океанская система «Посейдон» является ассиметричным ответом России на создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны.

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Вооруженные силы России
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