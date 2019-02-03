Трамп о встрече с Мадуро: «Я отказался»

Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Глава США Дональд Трамп отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в проведении встречи. Об этом сообщил сам глава Белого дома США в интервью телеканалу CBS News.

«Он (глава Венесуэлы) просил о встрече, — сказал Трамп. — Я отказался, потому что мы далеко зашли в этом процессе».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля вице-президент США Майк Пенс на брифинге заявил, что Вашингтон требует от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро немедленно уйти в отставку.

По его словам, Мадуро не стоит «испытывать решимость» властей США.

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