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Турция перебрасывает к границе с Сирией отряды спецназа — СМИ

Политика

Некоторые подразделения спецназа уже прибыли в район Кырыкхан приграничной провинции Хатай

Турция перебрасывает к границе с Сирией отряды спецназа — СМИ
Aramis X. Ramirez
Турецкий солдат

Анкара, 3 февраля 2019, 17:55 — REGNUM  Отряды спецназа вооруженных сил Турции, собранные из различных воинских частей (ВЧ) страны, направляются к пограничным заставам на границе с Сирией. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

«Отряды спецназа из различных ВЧ Турции пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на границе с Сирией», — передает вещатель.

Отмечается, что некоторые подразделения спецназа уже прибыли в район Кырыкхан приграничной провинции Хатай.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции стремятся к «долгосрочной стабильности» в Сирии.

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Внешняя политика Турции
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