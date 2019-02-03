Турция перебрасывает к границе с Сирией отряды спецназа — СМИ

Анкара, , 17:55 — REGNUM Отряды спецназа вооруженных сил Турции, собранные из различных воинских частей (ВЧ) страны, направляются к пограничным заставам на границе с Сирией. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

«Отряды спецназа из различных ВЧ Турции пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на границе с Сирией», — передает вещатель.

Отмечается, что некоторые подразделения спецназа уже прибыли в район Кырыкхан приграничной провинции Хатай.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции стремятся к «долгосрочной стабильности» в Сирии.

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