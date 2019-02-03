Без прежней власти: новгородская «Единая Россия» обновила руководство

Великий Новгород, , 17:09 — REGNUM В Великом Новгороде состоялась XXXI конференция Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия», основным вопросом которой стало избрание руководящих органов отделения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского отделения партии, на конференции секретарём отделения был переизбран сенатор от Новгородской области Сергей Фабричный.

«Он победил с перевесом в 81 голос, его соперник Андрей Газетов — делегат от Пестовского местного отделения партии — набрал в свою поддержку восемь голосов», — отметили в пресс-службе новгородского отделения ЕР.

Также конференция обновила состав регионального политического совета и президиума регионального политсовета, который расширен до 16 человек (в прежнем было 12).

«В его состав избраны не просто руководители региональных организаций, а настоящие лидеры общественного мнения региона. Именно этим 16 членам партии во главе с Сергеем Фабричным предстоит принимать важнейшие политические решения, направленные на системное обновление партийной жизни Новгородской области», — отметили в пресс-службе.

В обновлённый состав президиума политсовета не вошли сенатор, экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин, руководитель регионального отделения Пенсионного фонда России Алексей Костюков, а также председатель Новгородской областной думы Елена Писарева. Они остались просто в составе регионального политсовета.

При этом в составе президиума политсовета заняли посты заместитель председателя правительства Новгородской области, экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, новый мэр города Сергей Бусурин и новый спикер думы Великого Новгорода Алексей Митюнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на партийной конференции в ноябре 2018 года новый руководитель отделения Сергей Фабричный уже проводил ротацию политсовета, из которого были исключены прежние руководители думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев и Владислав Букетов.

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