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Турция надеется на «долгосрочную стабильность» в Сирии — Чавушоглу

Политика

«Мы стремимся придать импульс Женевскому процессу, продвигаем астанинский и сочинский процессы»

Анкара, 3 февраля 2019, 16:36 — REGNUM  Конституционную комиссию в ближайшее время создадут в Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя реализацию турецко-российских договоренностей по зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

«Мы стремимся придать импульс Женевскому процессу, продвигаем астанинский и сочинский процессы, — сказал министр. — В ближайшие дни (в Сирии) будет создана конституционная комиссия».

По его словам, в состав комиссии войдут сторонники оппозиции и действующего главы государства Башара Асада, а также представители гражданского общества.

Чавушоглу добавил, что власти Турции, которые активно контактируют с РФ, Ираном, Иорданией и Ираком, стремятся к долгосрочной стабильности в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января 2019 г. глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые члены возглавляемой США коалиции снабжают боевиков деньгами, чтобы не допустить создания демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

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