Каир, , 15:47 — REGNUM Египетская правящая коалиция «В поддержку Египта» подготовила предложения по конституционной реформе Арабской республике Египет. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает египетское государственное агентство МЕНА.

В ходе реформы конституции Египта депутаты предлагают создать верхнюю палату парламента Арабской республики. Напомним, что сейчас египетский парламент состоит из одной палаты.

Также предлагается ввести одну или более должность вице-президента Египта. Другое нововведение — установить квоту для женщин в парламенте страны — не менее 25%. Кроме того, предлагается установить и другие квоты — на представительство рабочих и крестьян, молодежи, коптов, а также людей с ограниченными возможностями.

Есть также предложение увеличить срок президентских полномочий с четырех до шести лет.

Напомним, что в 2011 году египетская государственность испытала страшный удар так называемой «Арабской весны». При прямом вмешательстве США в Египте от власти был отстранен многолетний президент Хосни Мубарак и поддерживавшие его военные. К власти были приведены исламисты из движения «Браться-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Египет стали наводнять исламистские террористические группировки, которые готовились атаковать Израиль. В стране начали вводить нормы шариата.

Однако в 2013 году военным удалось восстановить свою власть над Египтом разгромить «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2014 году была написана новая конституция и к власти пришел президент Абдель Фаттах ас-Сиси — представитель военных.