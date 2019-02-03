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Нетаньяху: Израиль будет противодействовать Ирану всеми силами

Политика

Мирное сосуществование Израиля и Ирана на данный момент выглядит невозможным

Иерусалим, 3 февраля 2019, 15:19 — REGNUM  Израиль будет продолжать противодействовать укреплению Исламской Республики Иран всеми доступными ему силами. Об этом, в ответ на демонстрацию Ираном новых крылатых ракет, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на заседании кабинета министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выставке военных достижений Ирана, которая проходила в Тегеране и была приурочена к 40-й годовщине Исламской революции, была показана новая крылатая ракета иранского производства. Эта ракета способна летать на малых высотах и имеет радиус поражения свыше 1350 км.

Нетаньяху увидел в этой демонстрации прямую угрозу Государству Израиль и пообещал, что его страна будет противодействовать Ирану всеми доступными способами.

«У меня есть ясное послание тиранам Тегерана. Мы знаем, что вы делаете и где вы это делаете. Мы продолжим действовать против Ирана всеми средствами, какие у нас есть, чтобы обеспечить безопасность и будущность Израиля», — сказал Нетаньяху.

Напомним, что Израиль постоянно наносит удары по иранским военным объектам на территории Сирии, так как опасаются формирования мощной иранской группировки в непосредственной близости от своих границ.

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Израиль и Иран
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