Нетаньяху: Израиль будет противодействовать Ирану всеми силами

Иерусалим, , 15:19 — REGNUM Израиль будет продолжать противодействовать укреплению Исламской Республики Иран всеми доступными ему силами. Об этом, в ответ на демонстрацию Ираном новых крылатых ракет, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на заседании кабинета министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выставке военных достижений Ирана, которая проходила в Тегеране и была приурочена к 40-й годовщине Исламской революции, была показана новая крылатая ракета иранского производства. Эта ракета способна летать на малых высотах и имеет радиус поражения свыше 1350 км.

Нетаньяху увидел в этой демонстрации прямую угрозу Государству Израиль и пообещал, что его страна будет противодействовать Ирану всеми доступными способами.

«У меня есть ясное послание тиранам Тегерана. Мы знаем, что вы делаете и где вы это делаете. Мы продолжим действовать против Ирана всеми средствами, какие у нас есть, чтобы обеспечить безопасность и будущность Израиля», — сказал Нетаньяху.

Напомним, что Израиль постоянно наносит удары по иранским военным объектам на территории Сирии, так как опасаются формирования мощной иранской группировки в непосредственной близости от своих границ.