Папа Франциск призвал мир предотвратить гуманитарную катастрофу в Йемене

Ватикан, , 15:00 — REGNUM Папа Римский Франциск выразил глубокую обеспокоенность в связи с нарастанием острого гуманитарного кризиса в Йемене, где от голода страдает большое количество детей. Соответствующее заявление римский первосвященник сделал сегодня, 3 февраля, в традиционной воскресной проповеди, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Глава Римской католической церкви напомнил, что люди в Йемене доведены до крайности из-за длительного конфликта внутри страны. Огромное количество граждан Йемене, и особенно дети страдают от голода и не могут получить доступ к складам продовольствия.

«Крик этих детей и их родителей поднимается к Богу», — сказал понтифик.

Франциск обратился к сторонам конфликта и всему международному сообществу с призывом во что бы то ни стало обеспечить соблюдение ранее достигнутых договоренностей в ходе мирных переговоров и распределить поступающее в Йемен по гуманитарным каналам продовольствие среди всех жителей страны.

Все верующих Франциск призвал молиться за йеменских братьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно январскому докладу ООН, более половины жителей Йемена — около 15,9 млн человек — остро нуждаются в продовольственных товарах.