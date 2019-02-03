Ариф Асалыоглу, , 13:32 — REGNUM

Скрытые санкции Турции в отношении Ирана

Как сообщает канал NTV, после того, как США в мае прошлого года вышли из ядерного соглашения с Тегераном и объявили о введение санкций, направленные против торговли иранской нефтью, Турция приостановила закупку нефти из Ирана, хотя американцы разрешили Анкаре временно не соблюдать санкционной режим. Согласно информации Совета по регулированию энергетического рынка, после остановки покупки нефти из Ирана в ноябре прошлого года Турция удовлетворяла свои потребности с помощью Ирака, Казахстана, России, Кувейта, Нигерии, Саудовской Аравии и Азербайджана. В «Отчете по рынку нефти за ноябрь 2018 года» говорится, что доля самого крупного элемента в общем объеме импорта нефти — закупки сырого продукта — снизилась на 24,2% и составила 1 миллион 139 тысяч тонн. В указанном месяце наибольший объем импорта сырой нефти был осуществлен из Ирака (322 тысячи тонн), далее следуют Казахстан (225 тысяч тонн) и Россия (216 тысяч тонн).

Турция продает гражданство

Financial Times подготовила материал, посвященный закону о предоставлении турецкого гражданства иностранцам, которые приобрели недвижимость в Турции. В статье Лоры Питель говорится, что большое количество иностранных граждан, купив жилую площадь на Ближнем Востоке, стали обладателями турецких паспортов. Йеменский врач по имени Джемаль рассказал о том, что он хотел посетить свою беременную дочь в Европе, однако не мог получить визу из-за йеменского паспорта: «Я не смог поехать к своей дочери, не смог навестить больного отца в Персидском заливе. Как только они видят йеменский паспорт, сразу же дают отказ в визе. По этой причине я решил обратиться к Турции и получить турецкое гражданство». Джемаль отметил, что он подал заявку после того, как приобрел две квартиры в Стамбуле стоимостью 250 тысяч долларов: «Я жду свой турецкий паспорт этим летом».

Топ стран-экспортеров Турции в 2018 году

Газета Dünyaцитируетданные турецкого Института статистики (TÜIK) о самых крупных странах-экспортерах в Турции за 2018 год. Возглавляют список европейские страны, Россия занимает 12 место в рейтинге. Если сравнивать данные за 2017 и 2018 года, первые строчки в рейтинге экспортеров занимают Германия, Великобритания и Италия.

«Оккупанты» Анталийского залива

CNN Türk приводит заявление преподавателя Университета Факультета рыбного хозяйства университета Акдениз профессора Мехмета Гекоглу, который утверждает, что Анталийский залив подвергается «биологической оккупации». По словам профессора, в Анталии исчезают такие виды рыб, как каменные окуни и белополосые мероу, а на их место приходят «оккупанты из Красного моря»: иглобрюхи, крылатки, рыбы-кардиналы и экзотические виды креветок. Посидония океанская (Posidonia oceanica), получившая свое название от морского бога Посейдона, которая является одним из эндемичных видов Анталийского залива, многие другие морские растения в некоторых районах полностью исчезли. Причиной этому, по мнению Гекоглу, являются брошенные якоря, цепи, загрязнение и разрушение берегов. «Заполнение регионов, где обитают эти морские растения, строительство пирсов и портов также приводят к исчезновению этого вида», — добавил он.

Арестован бригадный генерал

Газета Yeni Şafak пишет о том, что в Турции не прекращаются операции в отношении сотрудников вооруженных сил, которых обвиняют в использовании таксофонов. Последней жертвой «охоты на ведьм» стал бригадный генерал Озкан Эдип Акгюлай, ответственный за все операции, в которых задействованы военные самолеты. Он был арестован в ходе расследования главной прокуратуры Диярбакыра по обвинению в постоянных звонках по телефону-автомату. Считается, что военнослужащие, совершающие звонки по таксофонам, таким образом вступают в контакт с движением Фетхуллаха Гюлена. Абсолютно гипотетическое допущение о «связи с Гюленом» рассматривается в качестве преступления, хотя и не имеет под собой никаких правовых обоснований.

Специального докладчика ООН не пустили в Консульство Саудовской Аравии

По сообщению канала A Haber, спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных и произвольных казней Агнес Калламард, которая прибыла в Турцию в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчи (Хашогги), собиралась посетить консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако ее не пустили в здание. Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик расценил этот факт как скандальный. Челик отметил, что в отношении убийства Кашикчи «необходимо начать международное расследование».

«Цены будут расти и дальше»

Разрушительные смерчи, которые обрушились на Анталию в прошлом месяце, уничтожили большую часть овощей и фруктов, что привело к значительному росту цен, передает канал NTV. Глава Ассоциации посредников на рынках Анталии Невзат Акчан заявил: «Дешевой продукции не осталось. Причиной этому является не экспорт и не продажи не внутренний рынок, а только погодные условия». По данным регионального управления сельского хозяйства, шторм и смерч нанесли урон 26 тысячам акров сельскохозяйственных угодий, из них 3250 акров приходится на теплицы, а 22 тысячи акров на открытое пространство, где выращиваются цитрусовые и зимние овощи. Акчан отметил, что сложившаяся ситуация отразится на стоимости продукции, что приведет к подорожанию: «Сейчас на рынки Анталии поступает 10% от того, что поступало в ноябре прошлого года. Наши магазины пустые, продавать товары по низкой цене просто невозможно».

Численность банкротов равны населению одной страны

Газета Cumhuriyet в своем материале сообщает о том, что за 11 месяцев прошлого года доля непогашенных кредитов малых предприятий увеличилась на 60%. Объем задолженностей по кредитам для мелких торговцев и ремесленников и залоговым кооперативам за год вырос на 44%. 2018 год стал самым худшим за последние 4 года для торговцев — количество закрывшихся магазинов и лавок достигло 106 тысяч. Рост издержек, невозможность выплаты долгов, рост валютного курса привели к банкротству множества мелких ремесленников. За последние 5 лет число банкротов среди торговцев превысило полмиллиона. По данным Комитета банковского регулирования и надзора Турции (BDDK), на конец 2017 года размер кредитов малых и средних предприятий составлял 25,2 миллиардов лир, а за 11 месяцев 2018 года эта сумма возросла на 60% и достигла 40,1 миллиардов. Несмотря на то, что количество клиентов малого и среднего бизнеса в 2018 году сократилось на 159 тысяч по сравнению с предыдущим годом, они все равно взяли еще больше кредитов, чтобы остаться на плаву.

4 schuldnerhilfe Банкрот

Рекордные аресты в январе

Как передает Samanyolu Haber, 2019 год в Турции начался с очередной активизации задержаний. В общей сложности вынесено решение об аресте 675 человек, большинство из которых являются офицерами турецкой армии. Ударили и по судьям с прокурорами. Генеральная ассамблея совета судей и прокуроров (HSK) отстранила от должности 17 сотрудников по обвинению в причастности к движению «Хизмет». В период после попытки переворота 15 июля 2016 года HSK провел расследование в отношении более чем 4, 5 тысяч судей и прокуроров по причине их «связи» с движением Гюлена, после чего все они были уволены. В первую неделю января прокуратуры Коньи, Стамбула и Анкары вынесли решение о задержании 137 человек, среди которых были налоговые аудиторы, эксперты, преподаватели и инженеры. В операции, проведенной главной прокуратурой Анкары, целью стали вооруженные силы Турции. Около 100 офицеров командования сухопутными войсками Турции были арестованы по обвинению в использовании телефонов-автоматов. Прокуратура Бурсы провела расследование в отношении 13 человек, сделавших пожертвования университету. В квартирах 13 бизнесменов прошли одновременные обыски, в результате чего подозреваемые были арестованы и доставлены в отделение полиции. По итогам двух отдельных расследований было задержано еще 102 военнослужащих: 52 офицера в Адане и 50 в Стамбуле. Решением прокуратуры Анкары 15 января было арестовано 50 сотрудников Главного управления жандармерии. Спустя сутки вновь в Анкаре была проведена другая операция, в рамках которой было задержано еще 55 человек. Прокуратура Измира в свою очередь вынесла решение об аресте 72 военнослужащих, в том числе находящихся при исполнении, по причине звонков на телефоны-автоматы. 25 января в Анкаре арестовали 41 бизнесмена. 28 января в городе Кахраманмараш были задержаны 11 домохозяек. 30 января снова в Анкаре в заключении оказались 63 человека, в том числе 48 пилотов управления армейской авиации. 31 января та же участь постигла еще 14 человек, 11 из них — пилоты командования военно-воздушными силами Турции.

Курды подожгли турецкую военную базу

Haberler.com информирует о том, что турецкая военная база в районе населенного пункта Шеладизе провинции Дахук на территории Иракского Курдистана подверглась нападению. Причиной называют недавний авианалет турецких вооруженных сил в регионе. Местное население вышло с протестами на улицы, после чего пошло на штурм военной базы. Протестующие преодолели колючую проволоку, окружающую базу, и подожгли передвижные палатки и военные грузовики. На материалах с места событий видно, как местные жители взбираются на турецкие танки и требуют от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вывести турецких военных из региона.

Данные по населению Турции за 2018 год

По сообщению TR724, Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал «Данные по регистрации населения за 2018 год». Согласно этим данным, население страны, которое в 2017 году составляло 80 миллионов 810 тысяч 525 человек, за 2018 год возросло на 1 миллион 193 тысячи 357 и достигло 82 миллионов 3 тысяч 882 человек. 18,4% населения Турции проживает в Стамбуле (15 миллионов 67 тысяч 724 человека). Вторую строчку занимает столица Анкара (5 миллионов 503 тысячи 985 человек). Доля мужского населения составила 50,2% (41 миллион 139 тысяч 980 человек), в свою очередь женского — 49,8% (40 миллионов 863 тысячи 902).